الإقتصاد

“التعاون الإسلامي” تدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1443 هـ      20 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات التي قامت بها مليشيا الحوثي، التي استهدفت أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة.

وأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثية استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

وأكد الأمين العام مجددًا أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثية وتقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *