“التعاون الإسلامي” تدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في المملكة

جدة : البلاد

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات التي قامت بها مليشيا الحوثي، التي استهدفت أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة.

وأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثية استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

وأكد الأمين العام مجددًا أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثية وتقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.