يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد سهرة الأحد بملعبه “سانتياغو برنابيو” في مباراة الكلاسيكو ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

لا يزال ريال مدريد مبتعدًا في الصدارة بـ 66 نقطة ويلاحقه برشلونة الثالث وفي جعبته 51 نقطة، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة من شأنها أن تمنحه 3 نقاط إضافية.

الكلاسيكو هو الأول لمدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على رأس العارضة الفنية للنادي في الدوري الإسباني، في مقابلة الخبير كارلو أنشيلوتي مدرب الريال.

تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الساعة 11 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات “BeiN sports” بصافرة الحكم خوان مارتينيز.

التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو (ريال مدريد)

(كورتوا – ناتشو – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – جونيور – أسينسيو – رودريغو)



التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو (برشلونة)

(تيرشتيغن – ألبا – أراوخو – بيكيه – ألفيس – بيدري – بوسكيتس – دي يونغ – توريس – أوباميانغ – ديمبيلي)