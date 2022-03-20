خبر مصور.. التحالف يتصدى لإرهاب الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أكد التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

وقال التحالف العربي إن “التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز”.

وأضاف التحالف، في بيان، أنه “يرصد ويتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين”.

ولفت التحالف العربي إلى أن “تصعيد مليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، جاء بمثابة الرد على الدعوة الخليجية”.

وأشار التحالف إلى أن “تصعيد مليشيات الحوثي بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام”.