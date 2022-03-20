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خبر مصور.. التحالف يتصدى لإرهاب الحوثي

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1443 هـ      20 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أكد التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان لاستهداف المدنيين.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

وقال التحالف العربي إن “التصعيد الحوثي العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيّرات وصواريخ الكروز”.

وأضاف التحالف، في بيان، أنه “يرصد ويتابع طائرات مسيّرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين”.

ولفت التحالف العربي إلى أن “تصعيد مليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، جاء بمثابة الرد على الدعوة الخليجية”.

وأشار التحالف إلى أن “تصعيد مليشيات الحوثي بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام”.

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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