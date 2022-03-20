“الأفوكادو” فاكهة غنية بالفيتامينات لصحة طفلك

دائما تبحث الأمهات عن الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، التي تقدمها لأطفالها فتمنحهم الطاقة والحيوية والنشاط، وتمد أجسادهم بالفيتامينات اللازمة، ومن أبرز الأطعمة الفواكه، نظراً لسهولة تناولها ومذاقها المميز.
ونعرض لكم فيما يلي فاكهة مملؤة بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لنمو طفلك وهي “الأفوكادو”.. فإليكِ مميزاتها..
غني بالدهون غير المشبعة، والتي لها أهمية كبيرة في عملية نمو طفلك وتطوره العقلي كما أنه يقوي حاسة البصر لديه.
يحتوي الأفوكادو على فيتامين B6 وa وb كما يحتوي على حمض الفوليك والحديد، الماغنيسيوم، الكاليسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، والزنك، وكل هذه الفيتامينات، والمعادن تساعد طفلك على النمو وتطوير قدراته.
يساعد على التحكم بسوء الهضم، الذي قد يعاني منه طفلك في شهور تناوله الطعام الصلب الأولى، حيث يزيل الأفوكادو اضطرابات وتهيج جدران المعدة، ويمنع تكوّن الغازات، كما أنه علاج طبيعي لمغص الأطفال.
غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي وعمليات الأيض وبناء البرروتوبلام.
يساعد على حماية الكبد، فبمجرد أن تبدأي في تقديمه لطفلك، سيشكل آلية دفاعيّة لكبده، ويحفظه بصحة جيدة، إنه الطريقة المثلى لمنع التليّف الكبدي.
يساعد في منع الالتهابات الناتجة عن تلف الأنسجة المكونة لبشرة الطفل، وتهيج البشرة.
يساعد على التآم الجروح، فهو بديل عن المضادات الحيوية، ويساعد على معالجة الجروح بطريقة طبيعية.