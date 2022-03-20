الرياضة الأربعاء بالدمام .. انطلاق الجولة الأولى من دوري البلياردو والسنوكر للأندية

الدمام- حمود الزهراني يتنافس 31 ناديا على بطولة دوري الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية لفئة الكبار، التي تنطلق أولى جولاتها الأربعاء المقبل بمدينة الدمام، وتستمر لمدة أربعة أيام، وتعد هذه البطولة هي الأولى للأندية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي؛ حيث لا يقام دوري للأندية في هذه اللعبة. وتعد البطولة الأولى في روزنامة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للموسم الجديد عام 2022 وتقام بنظام الجولات بواقع أربع جولات في الموسم بنظام تجميع النقاط قبل أن يتحدد البطل في الجولة الرابعة والأخيرة.

والأندية المشاركة هي ” الشباب والقادسية والأهلي وضمك وأحد والنجمة والفرع ومضر وقرية العليا والصفا والشعلة والتضامن وجبه والتهامي وحبونا والصقور والعروبة والقلعة وعكاظ ووج والزلفي والرائد والاتفاق والفتح والانطلاق والوحدة والأخدود ونجران وشرورة والانتصار وقفار” من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري جاهزية الاتحاد لتنظيم هذا الحدث التاريخي؛ كونها المرة الأولى التي يقام فيها دوري الأندية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي وقال: ” أقدم شكري إلى المسؤولين في الأندية على تجاوبهم ومبادرتهم في إدخال اللعبة ونهدف في استراتيجيات الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر إلى وجود مظلة رسمية للاعبين السعوديين الممارسين لهذه اللعبة، تتمثل في الأندية الرسمية، ما ينعكس على مستوياتهم الفنية ونسعى في المستقبل القريب إلى أن تكون لعبة البلياردو والسنوكر من ضمن الألعاب الرياضية في استراتيجية دعم الأندية، ما يساهم في نموها وتطورها وانتشارها بشكل أكبر”.