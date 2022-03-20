اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية ووزارة الحرس الوطني

الرياض- هاني البشر
وقعت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م اتفاقية تعاون مع وزارة الحرس الوطني، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، إضافةً إلى وضع خطط وبرامج رياضية مشتركة تساهم في تحقيق نتائج مشرفة على الصعيـد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار خدمات وقدرات منسوبي وزارتي الرياضة والحرس الوطني واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
جرت مراسم التوقيع في المبنى الرئيس لمقر وزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، حيثُ مثل وزارة الرياضة الأستاذ عبدالعزيز المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، و مثّل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستـاذ عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فيما وقع الاتفاقية من جانب الحرس الوطني، وكيل الوزارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح المهنا.