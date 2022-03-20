الرياضة

اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية ووزارة الحرس الوطني

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1443 هـ      20 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر

وقعت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م اتفاقية تعاون مع وزارة الحرس الوطني، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، إضافةً إلى وضع خطط وبرامج رياضية مشتركة تساهم في تحقيق نتائج مشرفة على الصعيـد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار خدمات وقدرات منسوبي وزارتي الرياضة والحرس الوطني واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

 

جرت مراسم التوقيع في المبنى الرئيس لمقر وزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، حيثُ مثل وزارة الرياضة الأستاذ عبدالعزيز المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، و مثّل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستـاذ عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فيما وقع الاتفاقية من جانب الحرس الوطني، وكيل الوزارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح المهنا.

 

وتتضمن اتفاقية التعاون على تطوير اللاعبين المميزين بما يتوافق مع برامج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والمساهمة في وضع برامج رياضية للمشاركين والمرابطين في الحدود من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى عقد دورات تدريبية في المجال الرياضي والإداري والطب الرياضي، ودورات لصقل وترفيع الحكام في جميع المشاركات الداخلية والخارجية بما يتوافق مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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