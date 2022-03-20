أرباح أرامكو السنوية تقفز 124% إلى 412 مليار ريال

البلاد : متابعات

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرين وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم ،وذلك إثر إعلانها نتائجها المالية لعام 2021 التي سجّلت فيه زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي)، ولتحافظ على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير.

وقالت الشركة في إعلان نشرته على موقع تداول الأسهم السعودية اليوم أن صافي الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي تعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)1,113.26 مليونًا مقابل 990.85 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.354 بالمائة لترتفع ربحية السهم في العام 2021 إلى 1.98 ريالًا مقابل 0.93 ريال.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر في تصريح له اليوم أن العام 2021 كان متميزًا للغاية للشركة من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمارات في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن نتائج أرامكو القوية تبرهن على التركيز الثابت على إستراتيجية النمو طويلة الأجل، والتي تستهدف تعزيز القيمة للمساهمين وفي الوقت نفسه تؤكد على الانضباط المالي والمرونة في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.

وأضاف أن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة “غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات”.

وأشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية تدرك أن الاستدامة البيئية وأمن الطاقة أمور بالغة الأهمية، وتواصل استثماراتها في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتُسهم في تحقيق طموح الشركة للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية.

كما أعلنت الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أمريكي) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم لكل عشرة أسهم، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على إصدار وتوزيع هذه الأسهم. وبذلك يكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى منح الأسهم.

ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لزيادة إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.