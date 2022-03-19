الرياضة

محمد صلاح يقترب من برشلونة.. ماذا حدث؟

محمد ابو الوفاaccess_time16 / شعبان / 1443 هـ      19 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يفاوض صلاح

زعمت يومية “سبورت” الإسبانية اليوم السبت من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي برشلونة تمتلك اتفاقًا مع مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023، وتعقّدت عملية المفاوضات لتجديد التعاقد بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة.

يطالب وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، براتب أسبوعي يقارب 500 ألف يورو، فيما عرض ليفربول نحو 350 ألف ولا يريد الإضرار بسقف رواتب الفريق.

يتقاضى صلاح حاليًا 200 ألف يورو أسبوعيًا مع ليفربول، ويطمح أن يحصل على راتب في العقد الجديد يفوق ضعف ما يتلقاه في الوقت الراهن.

ويسعى برشلونة لاغتنام الصدام الحادث بين وكيل أعمال صلاح وإدارة ليفربول، والانقضاض على اللاعب المصري (29 عامًا) في الصيف المقبل.

سيعرض برشلونة 60 مليون يورو على الريدز للحصول على خدمات صلاح، فيما ترجح مصادر أن ليفربول سيطلب 100 مليون للتخلي عن اللاعب.

 

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