مجددًا.. داني ألفيس يدعو ميسي للعودة إلى برشلونة

جدد البرازيلي داني ألفيس دعوته للأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى فريق برشلونة وحثّه على مغادرة باريس سان جيرمان، في تصريحات صحفية.

وينشط ألفيس حاليًا مع برشلونة بعد أن وفد إليه طليعة الموسم الجاري، فيما غادر ميسي إلى سان جيرمان في صفقة مجانية طليعة الموسم أيضًا.

تزامل داني ألفيس وميسي 8 مواسم متتالية في برشلونة بين عامي 2008 و2016 قبل أن يرحل اللاعب البرازيلي إلى يوفنتوس الإيطالي بالمجان.

وعبر شبكة “ESPN” الأمريكية، قال ألفيس في مقابلة صحفية محاولًا التأثير على ميسي: “يبدو أن ميسي لا يستمتع بوقته في باريس سان جيرمان”.

يضيف: “دائمًا كان يخبرني ميسي أنه لا يمكن العثور على مكان للشعور بالسعادة أكثر من برشلونة، لا مكان أفضل له من العودة إلى هنا في برشلونة”.

يختتم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا حديثه: “آمل أن يعود ميسي إلى هنا، ويكون معي في الفريق، لا أعلم إن كان هذا سيحدث أم لا”.

ألفيس كان قد دعا ميسي للعودة إلى برشلونة في تصريحات لشبكة “TyC Sports” شهر يناير الماضي، وجدد دعوته مرة أخرى مع “ESPN”.