فعالية “يوم المرأة” تجذب زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

جدة- خالد مرضاح
شهدت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في ثاني أيامها بالأمس إقامة فعالية “يوم المرأة” إقامة فعالية هي الأولى من نوعها تحت مسمى “يوم المرأة” كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، ويستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022.
وجذبت الفعالية التي تُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، قرابة 1000 زائر استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقدّمت اللاعبة السويدية وسفيرة قولف السعودية كاميلا لينارث، والإنجليزية أوليفيا كوك، إلى جانب مدربات ومدربي “قولف السعودية” بعض الحصص التدريبية المجانية لأول 200 سيدة وفتاة من زوار البطولة، ونصائح وإرشادات لتعلم رياضة القولف.
كما شهدت الأنشطة تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، التي تُعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب القولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية، ولقاءات مع مجموعة من الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.
وقالت كاميلا لينارث: “مشاركتي لخبراتي وتقديم المعلومات والنصائح هو شغف كبير بالنسبة لي في رياضة القولف، إلى جانب ممارستي لها بالطبع. وبالأخص حينما تكون هناك مجموعة من الفتيات الصغار المتحمسات والراغبات في تعلم الرياضة. وهو ما يمنحني غاية أسمى لتقديم المساعدة في نشر القولف. وأنا سعيدة جداً بتواجدي هنا ومشاركة هذه التجربة المميزة مع الفتيات المذهلات”.