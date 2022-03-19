صحة و عافية

صحة العظام تحتاج إلى هذا الطعام.. ثمرة واحدة مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K

ahmed saeedaccess_time16 / شعبان / 1443 هـ      19 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

صحة العظام لها أهمية كبرى في حياة البشر لما تمثله من أساس وعصب الحياة في الجسم.

وبحسب ما نشرت روسيا اليوم، يشير خبراء التغذية بشكل دائم إلى أهمية الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

وذلك لضمان أسلوب حياة نشط بعيدا عن الأمراض والانتكاسات المستمرة، ما يعتبر الداعم الأساسي لصحة الهيكل العظمي.

وبحسب مركز جونزهوبكنز الطبي، يبدأ جسم الإنسان مع التقدم بالعمر في فقدان عدد أكبر من العظام.

الأمر يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي يمكن أن تؤدي إلى كسور مع التقدم في العمر.

وأشارت مؤسس NutritionStarringYOU لورين هاريس بينكوس، إلى أنه يمكن إبطاء معدل فقدان العظام.

وهذا إذا تم اتخاذ خطوات وقائية معينة.

ويتضمن ذلك تناول الطعام الذي يمكن أن يحافظ على قوة العظام.

وعندما يتعلق الأمر بالخيار الأفضل لهذا الغرض بالذات، فإن “البرقوق” أو الخوخ المجفف يفيان بذلك.

وبحسب “بينكوس”يعتبر البرقوق مصدرا للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والبوليفينول.

ما يمكن أن يدعم صحة العظام عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل فقدانها.

وتوضح “بينكوس” أن “البرقوق معروف أيضا بالمساعدة في الحفاظ على حركة المواد بفضل الألياف ومحتوى السوربيتول الطبيعي فيه”.

وتعتبر “بينكوس” أن تناول خمس حبات من البرقوق في اليوم مقطعة أومع اللبن أودقيق الشوفان أوالحبوب أو السلطة، قد يساعد على ضمان صحة الهيكل العظمي.

ahmed antar

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