بولندا تقترح فرض حصار تجاري على روسيا

البلاد : د ب أ

دعا رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيسكي، الإتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أشد صرامة ضد روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية “بي.إيه.بي” عن رئيس الوزراء قوله اليوم “السبت”، خلال زيارة إلى لوبيزوف، بالقرب من وارسو إن بلاده تقترح فرض حصار تجاري، يجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن ذلك يجب أن يشمل حظر دخول السفن الروسية، التي تحمل سلعاً روسية للموانئ الأوروبية وحظر التجارة البرية.

وتابع أن مثل تلك الخطوة “ربما تجبر روسيا على النظر فيما إذا كان من الأفضل إنهاء تلك الحرب القاسية”.