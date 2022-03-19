بعثة الأخضر تغادر إلى الامارات ظهر السبت استعداداً للقاء الصين

الرياض – هاني البشر

تغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر غدٍ السبت إلى العاصمة الإماراتية “أبوظبي” ، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري وستقام المواجهة على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الاسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وسيجري الأخضر مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على “ملعب فندق قصر الإمارات” عند الساعة 7:00 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.

يجدر الإشارة بأن المدير الفني “إيرفي رينارد” استدعى (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، علي البليهي، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالاله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.

تجدر الإشارة، بأن الأخضر يتصدر مجموعته برصيد “19 نقطة” من ثمانية مواجهات.