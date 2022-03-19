الرياضة

براعم وناشئو”الترجي وأبها ووج” أبطالا لتايكوندو المملكة

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1443 هـ      19 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي
اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو أمس الجمعة على صالة رعاية الشباب بالملز منافسات بطولة المملكة أبطال المجموعات للبراعم والناشئين، في فئتي البومسي والكاروقي؛ حيث توزعت الألقاب على (3) مناطق مختلفة، وقد حقق لقب البومسي فريق (الترجي)، ولقب الناشئين فارس الجنوب (أبها)، والبراعم فريق (وج).

الترجي تصدر البومسي بـ (318) نقطة وذهبية الفردي ناشئين للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي براعم للاعبين (هاشم الخضراوي وتقي المصطفى وحسن البناي)، كما حصل على الوصافة فريق الفرع بـ (298) نقطة وذهبية الفردي براعم للاعب عبدالعزيز القحيز وذهبية الجماعي ناشئين للاعبين مبارك المحيميد وعبدالله الشمراني وعبدالله هزازي، وحصل على المركز الثالث فريق الهدى بـ (148) نقطة، والمركز الرابع نادي كميت بـ (48) نقطة.

وفي منافسات القتال، انتزع لقب الناشئين فريق أبها برصيد (320) نقطة، وذهبية اللاعب يوسف موفق الدباغ، وجاء نادي الهلال وصيفاً للبطل بـ (296) نقطة، وذهبيتي اللاعبين إبراهيم خالد الدوسري ومحمد اليماني، وحل فريق الفرع ثالثاً بـ (279) نقطة، وذهبية اللاعب مشاري با مسعود، والعدالة رابعاً بـ (247) نقطة، وذهبية اللاعب عبدالله الوباري.

كما حقق الذهب كل من (سامح الخيبري – الرياض، ومهدي طرموخ – السلام، وإبراهيم آل هادي- وج، وعمر الزهراني – فيفاء).

وفي منافسات البراعم، انتزع لقبها نادي وج بـ (370) نقطة، وذهبيتي اللاعبين بندر دغريري ومؤيد الزهراني، وحل نادي العدالة وصيفاً بـ (370) نقطة، وذهبيتي اللاعبين محمد القفاص وحسن المحمد صالح، وجاء فريق الشباب ثالثاً بـ (369) نقطة، وذهبيتي اللاعبين سعود آل موسى وعبدالعزيز الدوسري، وحل الفرع رابعاً بـ (284) نقطة، وذهبية نايف الزهراني، كما حصد الذهب كل من (محمد العتيبي – الجبيل، ونواف المازني- أبها، والمنذر المطيري – الرياض).

توّج الفائزين نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد وبران، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز بن ذيب القحطاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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