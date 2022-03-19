براعم وناشئو”الترجي وأبها ووج” أبطالا لتايكوندو المملكة

الرياض – محمد الجليحي
اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو أمس الجمعة على صالة رعاية الشباب بالملز منافسات بطولة المملكة أبطال المجموعات للبراعم والناشئين، في فئتي البومسي والكاروقي؛ حيث توزعت الألقاب على (3) مناطق مختلفة، وقد حقق لقب البومسي فريق (الترجي)، ولقب الناشئين فارس الجنوب (أبها)، والبراعم فريق (وج).
الترجي تصدر البومسي بـ (318) نقطة وذهبية الفردي ناشئين للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي براعم للاعبين (هاشم الخضراوي وتقي المصطفى وحسن البناي)، كما حصل على الوصافة فريق الفرع بـ (298) نقطة وذهبية الفردي براعم للاعب عبدالعزيز القحيز وذهبية الجماعي ناشئين للاعبين مبارك المحيميد وعبدالله الشمراني وعبدالله هزازي، وحصل على المركز الثالث فريق الهدى بـ (148) نقطة، والمركز الرابع نادي كميت بـ (48) نقطة.