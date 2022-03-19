الهلال يدك شباك الأهلي برباعية

جدة – هلال سلمان

تصوير – عثمان الشمراني

دك فريق الهلال شباك ضيفه الأهلي بنتيجة (4-2) في الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح الهلال في التقدم مبكرا بعد هفوة من عبدالباسط هندي استغلها النيجيري إيغالو ليسدد كرة زاحفة على يسار حارس الأهلي ياسر المسيليم في الدقيقة 11، وكاد سعود عبد الحميد أن يضيف الهدف الثاني للهلال لكن تسديدته اصطدمت بالقائم (د 34)، لكن إيغالو عاد بعدها بدقيقة ليسجل الهدف الثاني له وللهلال بتصويبة اصطدمت بقدم هندي، بعد عرضية سالم الدوسري، وأكمل (النسر) النيجيري الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة للهلال.

وأضاف المالي موسى ماريغا الرابع للهلال بعد انفراده بالمسيليم ليضع الكرة من فوقه (د 58)، وتصدى المعيوف لتصويبة أليوسكي القوية (د 62)، وقلص السومة النتيجة من ركلة جزاء (د 69)، وألغى الحكم جزائية أخرى للأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر لمسة يد على هيون سو (د 82)، وفي الوقت بدل الضائع نجح أليوسكي في تسجيل هدف الأهلي الثاني، لينتهي اللقاء بفوز هلالي رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الأهلي عند 28 نقطة.