الفريحي يتوج بطلا لرالي سدير

الرياض – هاني البشر
اقتنص السائق السعودي خالد الفريحي بمساعدة ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلونا على متن نيسان لقب النسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات، بعد تصدره المرحلة الثانية والترتيب العام.
واستطاع الفريحي حسم الصدارة في المرحلة الثانية، التي انطلقت من منطقة حمادة الفروثي بمحافظة المجمعة لمسافة 96.5 كيلو متر، معوضاً الفارق الزمني البسيط بينه وبين المتصدر في المرحلة الأولى، فيما حل السائق المشنا الشمري وملاحه هاني الشمري على متن نيسان باترول بالمركز الثاني، وجاء مطير الشمري وملاحه رائد العساف على متن نيسان باترول في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات (عجلتين) حصد مشعل الغنيم المركز الأول فيما جاء أنس الرحياني وعثمان الغفيلي في المركزين الثاني و الثالث.
وفي فئة الدراجات النارية (أربع عجلات) جاء البطل السعودي عبدالمجيد الخليفي أولاً ثم فيصل السويح ثانيا وهاني النومسي ثالثاً.
وعبّر الفريحي عن سعادته بالفوز بالنسخة الأولى لرالي سدير، لافتاً إلى أن هذا الفوز سيبقى للتاريخ؛ كونه أول بطولة للراليات في محافظة المجمعة.
وقال: استمتعنا كثيراً في السباق أشكر كل من ساندني ووجه لي عبارات التهنئة وحظاً أوفر للسائقين الذين لم يحالفهم الحظ، وأشكر سمو محافظ المجمعة وأبناء المنطقة على حسن ضيافتهم وكرمهم والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجان المنظمة والعاملين في الرالي على ما بذلوه من جهد ساهم في إنجاح الرالي.
من جهته، وجّه قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية العقيد شاكر بن سليمان التويجري أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الفريق الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظه الله- ولمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام ومساعده لشؤون التدريب علي الدعم اللامحدود الذي يحظى به الفريق. مهنئاً الجميع بما حققه الفريق من نتائج مميزة في النسخة الأولى لرالي سدير.
وقال بطل فئة T3 السائق صالح السيف: الحمد لله على ما حققناه في رالي سدير، رالي رائع بكل تفاصيله بدءاً من التنظيم وصولاً للتحكيم والمسارات التي شكلت تحدياً حقيقياً لنا طيلة مرحلة السباق.
وتابع: استطعنا، والحمد لله، بما نملك من خبرة حسم لقب الفئة لصالحنا حيث أننا نتصدر بطولة العالم لفئة T3 ونسعى لتعزيز حضورنا وخبراتنا من خلال المشاركة في جميع المحافل الوطنية.
وفي ذات السياق، نوّه مدير الرالي المهندس عمار القاضي أن جميع المشاركين فازوا بمحبة أهالي المجمعة لما قدموه من رالي تنافسي رائع.
وقال القاضي: نصل اليوم إلى نهاية رالي رائع عشنا خلاله الإثارة والحماس على مدار يومين كاملين من التحدي وعايشنا مشاعر المتسابقين، ونحن كمحبين لرياضة السيارات عشنا تجربة لا تنسى، فهنيئاً لنا برالي سدير.
الترتيب العام وفئة T1
١_ خالد الفريحي / سيباستيان ديلوناي / 02:31:14
٢_ مطير الشمري / رائد العساف / 02:50:42
٣_ المشنى الشمري / هاني الشمري / 02:55:48
فئة T2
١_ خلف الشمري / خالد البكر / 03:00:51
٢_ خالد الهمزاني / فهد العمر / 03:28:23
٣_هيلان السبيعي / حسام الزهراني / 03:50:55
فئة T3
١_ صالح السيف / إيغور أوخوتنيكوف / 03:05:27
٢_ حمد الحربي / وليد الشقاوي / 03:37:49
فئة T4
١_ شاكر التويجري / وليد التويجري / 03:16:58
٢_ زكريا التويجري / ماجد التويجري/ 03:30:33
الدراجات النارية (عجلتين)
١_ مشعل الغنيم / 02:54:16
٢_ أنس الرحياني / 02:45:35
٣_ عثمان الغفيلي (الامارات) / 02:59:44
الدراجات النارية(أربع عجلات)
١_ عبدالمجيد الخليفي / 03:19:02
٢_ فيصل السويح / 03:59:14
٣_ هاني النومسي / 04:37:43