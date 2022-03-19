الرياضة

العليان يتسلم جائزة “غينيس” لأغلى شوط سباق فروسي في العالم

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1443 هـ      19 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر
تسلم المهندس مروان بن عبدالرحمن العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل وأمين عام هيئة الفروسية، اليوم في مقر النادي بالرياض، جائزة وشهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط لسباقات الخيل في العالم.

قدم الشهادة والجائزة أحمد بوجيري المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال مراسم التسليم على منصة مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل. وتمكن كأس السعودية 2022 من تحطيم الأرقام القياسية كأغلى شوط لسباق الخيل في العالم، بجائزة مالية مقدارها 20 مليون دولار، وهي ضمن القيمة الإجمالية لسباق كأس السعودية، التي تبلغ 35.1 مليون دولار كأغلى جوائز سباقات الخيل في العالم.

 

وقال بوجيري المحكم الرسمي في “غينيس” في كلمته أثناء مراسم تسليم الجائزة لرئيس نادي سباقات الخيل: “بالنيابة عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يسعدني أن أعلن أن كأس السعودية 2022 هو صاحب الرقم القياسي الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط في العالم”. وأضاف، أن أكبر جائزة مالية للسباق الفردي بقيمة 20 مليون دولار (15.22 مليون جنيه إسترليني)، كانت في كأس السعودية، الذي نُظم في مضمار الملك عبد العزيز، في الرياض، المملكة العربية السعودية في 26 فبراير 2022. ووصف ممثل “غينيس” جائزة شوط السعودية بالمذهلة في عالم سباقات الخيل، موضحاً أن الرقم مسجل الآن في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم كأسالسعودية 2022 بعد كان الرقم مسجل باسم كأس دبي العالمي بجائزة بلغت 10 ملايين دولار.

من جهته، عبر المهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيلعن سعادته بالإنجازات المتوالية للنادي، وقال العليان على هامش مراسم تسليم الجائزة: ” لولا توفيق الله، ثم الدعم المتواصل من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بنسلمان، لم يكن لتتحقق هذه الإنجازات للفروسية السعودية التي تحسب باسم الوطن، فباسمي وكافة زملائي في النادي نقدم خالص الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على الدعم السخي والمتواصل الذي تجده رياضة الفروسية”. وأضاف العلياني:” نعمل في النادي تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأميربندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ولا زلنا نطمح للمزيد بتوجيهات سموه أنا وبقية زملائي في النادي الذين أقدم لهم التهنئة على هذه الجائزة وأشكرهم على جهودهم في النجاحات التييحققها النادي”.

وكان الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمانعبدالعزيز قد حقق كأس السعودية 2022 وجائزة الشوط الرئيس البالغة 20 مليون دولار.

يذكر أن غينيس للأرقام القياسية تعد السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقامالقياسية العالمية بوجود مجموعة من المحكمين المعتمدين الذين يجوبون جميع أنحاء العالم لتوثيق الأرقام القياسية العالمية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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