العليان يتسلم جائزة “غينيس” لأغلى شوط سباق فروسي في العالم

الرياض- هاني البشر
تسلم المهندس مروان بن عبدالرحمن العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل وأمين عام هيئة الفروسية، اليوم في مقر النادي بالرياض، جائزة وشهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط لسباقات الخيل في العالم.
قدم الشهادة والجائزة أحمد بوجيري المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال مراسم التسليم على منصة مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل. وتمكن كأس السعودية 2022 من تحطيم الأرقام القياسية كأغلى شوط لسباق الخيل في العالم، بجائزة مالية مقدارها 20 مليون دولار، وهي ضمن القيمة الإجمالية لسباق كأس السعودية، التي تبلغ 35.1 مليون دولار كأغلى جوائز سباقات الخيل في العالم.