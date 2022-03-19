التعاون يخطف نقطة ثمينة من أبها

العدد 23600 الجمعة 15 شعبان 1443 هـ 03/19/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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