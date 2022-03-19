التعاون يخطف نقطة ثمينة من أبها

جدة – هلال سلمان
تعادل فريقا أبها والتعاون بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في أبها، ضمن الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم التعاون بهدف سجله نجمه المصري مصطفى فتحي الذي استغل تمريرة زميله الكاميروني تاوامبا، ليضع الكرة في المرمى الخالي بعد تقدم الحارس عبدالعالي المحمدي في الدقيقة 17، ونجح أبها في تسجيل التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفار إثر لمسة يد على الأنغولي ليونداما مدافع التعاون، نفذها التونسي سعد بقير بنجاح (د 44)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).
وفي الشوط الثاني، تسابق الفريقان في إهدار الفرص أمام المرمى، ولم تجد التغييرات التي أجراها المدربان نفعا، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد أبها إلى 32 نقطة، والتعاون إلى 26.