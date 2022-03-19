الباطن ينعش آماله بالبقاء في ” المحترفين” بنقاط الرائد

جدة- محمود العوضي
تمكن فريق الباطن، من حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الرائد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الباطن، مساء اليوم “السبت”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للباطن محترفاه فابيو أبرو من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ومحمد رايحي في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء. بتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة، في المركز التاسع.