الرياضة إجازة 16 يوماً للاعبي الفتح… وبرنامج متكامل للتوقف

الدمام-حمودالزهراني منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوناني دونيس إجازة للاعبين لمدة 16 يوماً بعد مواجهة الفيصلي، التي خسرها بهدف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تأتي هذه الراحة بسبب توقف مباريات الدوري خلال فترة أيام الفيفا، التي تشهد خوض المنتخبات الوطنية استحقاقاتها، حيث يواجه الأخضر السعودي الصين وأستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وسيستأنف الفريق الفتحاوي تدريباته مساء الأحد الثالث من أبريل المقبل، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لفترة التوقف يتضمن مباريات ودية وتأهيل للاعبين المصابين. والتحق عدد من اللاعبين الدوليين بفريق الفتح بمنتخباتهم الوطنية، وهم السعودي فراس البريكان والبيروفي كريستيان كويفا والجزائري سفيان بن دبكة و خليفة الدوسري للأخضر الأولمبي، وثنائي المنتخب السعودي لدرجة الشباب عثمان العثمان وعبدالله العنزي. يذكر أن الفريق الفتحاوي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وتبقى له خمس مواجهات أمام الاتحاد والطائي وضمك والنصر والهلال.