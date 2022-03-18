الرياضة “هال ونابولياوفا” تتصدران بطولة السعودية النسائية الدولية للقولف

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جدة- خالد مرضاح

اختُتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث اتسمت منافسات اليوم بالإثارة بسبب الظروف المناخية والرياح الشديدة. وشهدت المنافسات المقامة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية استمرار الإنجليزية جورجيا هال في صدارة الترتيب مناصفة مع التشيكية كريستينا نابولياوفا، بتسجيلهما 6 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفهما الهولندية آن فان دام التي سجلت 4 ضربات تحت المعدل، في حين حلت الأسترالية ستيفاني كير ياكو في المركز الثالث بتسجيلها 3 ضربات تحت المعدل. وعلقت التشيكية نابولياوفا البالغة من العمر 25 عاماً، التي كانت تحترف رياضة كرة القدم قبل أن تصبح لاعبة قولف محترفة: “لقد كنت في الحقيقة مسترخية إلى حدٍ كبير طوال الوقت، ولم أفكر في أي شيء آخر بخلاف التركيز على تنفيذ ضرباتي بشكل جيد. نظرت مرة أو 2 إلى لوحة النتائج، ولم تكن فكرة جيدة! ولكن بصرف النظر عن ذلك، كان اليوم رائعاً بكل تأكيد”.

وعن ماضيها في كرة القدم وقصة دخولها لعالم القولف، قالت نابولياوفا: “لعبت كرة القدم بشكل جيد وشاركت مع المنتخب الوطني التشيكي للسيدات، ثم تعرضت لإصابات عديدة. وقامت عائلتي بإجباري على البدء في ممارسة رياضة القولف لأن والدتي لم تكن ترغب في أن تبدأ بتعلمها بمفردها. ولاحظت بأن أدائي فيها جيد حقاً وقلت لنفسي لما لا أقوم بالاستمرار في ممارستها؟ وها أنا اليوم أشارك كلاعبة محترفة في الجولات العالمية بعد مرور 6 سنوات على تلك اللحظة، وأنا سعيدة باتخاذي لذلك القرار” وأضافت مازحة: “ولكن لا تخبروا أمي بذلك حتى لا تنسب الفضل لنفسها”. كما شهدت منافسات اليوم إقامة فعاليات “يوم المرأة” والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، وتضمّن العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث أتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة القولف من خلال حصص تدريبية مجانية، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من نخبة لاعبات القولف العالميات المشاركات في البطولة. كما أتيح لهم فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن “نادي السيدات أولاً”. وتستكمل منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في ثالث أيامها يوم غد السبت الموافق 19 مارس، بالمرحلة النهائية، التي تأهلت لها 63 لاعبة من أصل 108يُمثلن 27 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافسن على لقب النسخة الثالثة من البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.