الرياضة نهائي دوري الثالثة يجمع القوس مع الصقور في الطائف

الرياض – هاني البشر

يسدل الستار، غدًا السبت، على الدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك بإقامة المباراة النهائية بين فريقي القوس والصقور. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حددت غدًا السبت 19 مارس موعدًا للمباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف عند الساعة 8:30 مساء. تأهل الصقور إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره جرش بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، فيما حسم القوس نصف النهائي الثاني بالفوز على ساجر بهدفين نظيفين، مساء السبت الماضي، علمًا بأن الأندية الأربعة صعدت رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعدما حسم كل منها صدارة المجموعات الأربع. واكتمل، اليوم الجمعة، عقد الأندية الستة المتأهلة بعدما حسم فريقيا الشعيب وقلوة المقعدين الخامس والسادس بفوزهما في ملحق الصعود على القلعة والجبيل على الترتيب. يذكر أن القوس حسم صدارة المجموعة الأولى بلا هزيمة وبرصيد 30 نقطة جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات.