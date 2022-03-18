صحة و عافية كيف يمكنك علاج إدمان السكريات؟

يفضل الكثيرون من الأشخاص في تناول السكريات والحلوى بانتظام، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي ، خاصة أن الالسكريات تحفزك دوما على طلب المزيد منها بعد فترة قصيرة. ولكن لكي تكبح الرغبة الشديدة في تناول السكر،هناك بعض الطرق لترويض هذه الرغبة الشديدة والحد تدريجا من الحاجة الي استهلاك الحلويات في النظام الغذائي، وهى: 1/ لا تحرم نفسك منها نهائيا : تناول قليلا مما تشهيه ، ربما قطعة بسكويت صغيرة أو قطعة حلوى بحجم معتدل . 2/ الجمع بين الأطعمة : إذا كنت محبي الشوكولاتة ، يمكنك دوما غمس موزة في صلصلة الشوكولاتة، وهذا سيعطيك ما تشتهيه. 3/ الصيام عن السكر: الاستغناء عن كل أنواع السكريات البسيطة مفيد لبعض الناس، لكن هذه العملية ليست سهلة ابدا، وعادة ما تكون أو 48 إلى 72 ساعة هى الأصعب على الإطلاق، ويجد البعض أانهم بتلك الطريقة يحدون من رغبتهم الشديدة في تناول السكريات، ويشعرون بالتحسن بعد بضعة أيام. 4/ تناول الفاكهة : فهذا قد يشبع رغبتك الشديدة في تناول السكريات بحيث تحصل على الألياف والعناصر الغذائية ويمكن تناول أيضا المكسرات والبذور والفواكه المجففة أيضا كبديل للحلويات.