الرياضة كأس السعودية للخيل يحطم الرقم القياسي كأغلى شوط في العالم

غدا.. بندر بن خالد الفيصل يتسلم شهادة “غينيس” في نادي سباقات الخيل الرياض:- البلاد حقق كأس السعودية 2022 لسباقات الخيل إنجازا كبيراً، يضاف للإنجازات السعودية المتوالية، بدخوله قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط في العالم. ويتسلم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، يوم غد السبت الشهادة العالمية، بحضور ممثل من قبل موسوعة غينيس العالمية. وقد تمكن كأس السعودية من تحطيم الأرقام القياسية كأغلى شوط لسباق الخيل في العالم، بجائزة مالية مقدارها 20 مليون دولار، وهي ضمن القيمة الإجمالية لسباق كأس السعودية، التي تبلغ 33.1 مليون دولار كأغلى جوائز سباقات الخيل في العالم. وأشارت”غينيس” إلى أن كأس السعودية حطم الرقم القياسي كأكبر جائزة مالية في العالم لشوط سباق الخيل، بمقدار 20 مليون دولار (15.22 مليون جنيه إسترليني)، الذي احتضنه مضمار الملك عبد العزيز في الرياض، نهاية فبراير الماضي 2022. ويعتمد نادي سباقات الخيل استراتيجية تتبنى التصاعدية في الأداء والنتائج، من خلال النسخ المتتالية لكأس السعودية، إذ ارتقت النسخة الثانية عام 2021 عن سابقتها الأولى عام 2020 في كافة النواحي الجوائز والجياد المشاركة، والحضور العالمي. وفي كأس السعودية 2022، لم ينافس النادي نفسه فحسب، بل أيضاً حطم الأرقام المسجلة عالميا كأغلى جوائز لسباق الخيل دولياً، إذ بلغت جائزة الشوط الرئيس فيها 20 مليون دولار، كما ارتفعت الجوائز الإجمالية في البطولة من 33.1 مليون دولار إلى 35.1 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد الجيادالمشاركة ومستواها على الصعيد العالمي. وحظيت كأس السعودية منذ انطلاقتها الأولى عام 2020 متابعة عالمية كبيرة؛ إذ غطت وسائل إعلام دولية وقارية الحدث العالمي بكافة تفاصيله لتنقله لمحبي وعشاق الفروسية حول العالم. واعترافا بالدور والأثر الكبير الذي أحدثه كأس السعودية، قرر الاتحاد العالمي للفروسية، بعد أقل من ثلاث سنوات، رفع مستوى الفروسية السعودية إلى مستوى التصنيف الثاني عالمياً، كما تم تصنيف كأس السعودية دولياً من ضمن سباقات الفئة الأولى G1، وكذلك تصنيف الأشواط المصاحبة في يوم الأمسية “دولياً” وهي كأس نيوم على العشب الفئة الثالثةG3، وديربي السعودية على الرمل الفئة الثالثة G3، وسباق 1351 للسرعة على العشب الفئة الثالثة G3، وسباق الرياض للسرعة على الرمل الفئة الثالثة G3. من جهته، عبر الأمير بندر بن خالد الفيصل عن اعتزازه بالدور الذي يقدمه كأس السعودية في الحفاظ على رياضة الآباء والأجداد، ونقل الثقافة والحضارة السعودية إلى العالم. وأكد الأمير بندر أن الحفاوة والاهتمام العالم بكأس السعودية بما فيها الجائزة التي تحققت مؤخرا ممثلة بدخول شوط السعودية كأغلى شوط في قائمة غينيس للأرقام القياسية، لم ليكن لولا توفيق الله، ثم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل والتوجيهات والدعم اللامحدود من سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. يذكر أن الانطلاقة الأولى لكأس السعودية بدأت بنسختها الأولى عام 2020 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – كأغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول “كأس السعودية”، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل في الرياض. وبلغت جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، واستمرت لمدة يومين تتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم. وفي النسخة الثانية من الكأس عام 2021 التي بلغت جوائزها الإجمالية 30.5 مليون دولار أمريكي بمشاركة 77 جوادًا عالمياً من 13 دولة، للمنافسة على شوط كأس السعودية الذي تبلغ جائزته المالية 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول. وفي النسخة الثالثة 2022 للعام الجاري، كان هنالك تصاعد في نواح عدة عن الموسم 2021 فجائزة الشوط الرئيس بلغت 20 مليون دولار، كما ارتفعت الجوائز الإجمالية في البطولة من 33.1 مليون دولار إلى 35.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاركة 240 جوادا في كل الأشواط من16 دولة على مستوى العالم. يذكر أن غينيس للأرقام القياسية تعد السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية بوجود مجموعة من المحكمين المعتمدين الذين يجوبون جميع أنحاء العالم لتوثيق الأرقام القياسية العالمية.