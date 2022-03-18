قرعة ربع نهائي الأبطال.. تشيلسي في مواجهة ريال مدريد

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة من العيار الثقيل بين حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني.

وسُحبت القرعة الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وسط حضور إعلامي ومندوبين عن الأندية الثمانية المشاركين في ثمن النهائي.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بنفيكا – ليفربول

فياريال – بايرن ميونيخ

تشيلسي – ريال مدريد

مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من مباراة بنفيكا – ليفربول × الفائز من مباراة فياريال – بايرن ميونيخ

الفائز من مباراة تشيلسي – ريال مدريد × الفائز من مباراة مان سيتي – أتلتيكو مدريد

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تُلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 أبريل، وتُقام مباريات الإياب يومي 12 و13 من نفس الشهر.

فيما يحين موعد مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، والإياب في يومي 3 و4 مايو المقبل، فيما يُقام النهائي يوم 28 مايو.