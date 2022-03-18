الرياضة

قرعة ربع نهائي الأبطال.. تشيلسي في مواجهة ريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time15 / شعبان / 1443 هـ      18 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة من العيار الثقيل بين حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني.

وسُحبت القرعة الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وسط حضور إعلامي ومندوبين عن الأندية الثمانية المشاركين في ثمن النهائي.

 

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

 

بنفيكا – ليفربول
فياريال – بايرن ميونيخ
تشيلسي – ريال مدريد
مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد

 

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

 

الفائز من مباراة بنفيكا – ليفربول × الفائز من مباراة فياريال – بايرن ميونيخ
الفائز من مباراة تشيلسي – ريال مدريد × الفائز من مباراة مان سيتي – أتلتيكو مدريد

 

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

 

تُلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 أبريل، وتُقام مباريات الإياب يومي 12 و13 من نفس الشهر.

فيما يحين موعد مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، والإياب في يومي 3 و4 مايو المقبل، فيما يُقام النهائي يوم 28 مايو.

 

 

 

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