ريال مدريد بـ “قميص خاص” في الكلاسيكو

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل 20 مارس بقميص خاص بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسه.

ونشر النادي الملكي مقطع فيديو ترويجي للقميص الجديد من تصميم شركة “أديداس” عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

من المنتظر أن يُطرح القميص الجديد باللون الأسود في متاجر ريال مدريد الرسمية والإلكترونية الجمعة، وسط إقبال شديد من مشجعي النادي.

ويتبارى ريال مدريد وبرشلونة في أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” الأحد ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يحتل ريال مدريد صدارة المسابقة بواقع 66 نقطة قبل 9 جولات من النهاية، فيما يأتي برشلونة في المركز الـ3 ولديه 51 نقطة ومباراة مؤجلة.