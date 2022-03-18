رئيس وزراء كمبوديا يستقبل وزير الخارجية ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بنوم بنه : واس

‎استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في مملكة كمبوديا هون سين، في قصر السلام بالعاصمة بنوم بنه، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى لمملكة كمبوديا.

‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته وحكومة وشعب مملكة كمبوديا، والتمنيات بدوام النماء والازدهار.

‌‎وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.