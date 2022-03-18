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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1443 هـ      18 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح.

وسأل رئيس دولة فلسطين الشقيقة المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والسلامة والعمر المديد، وأن يحفظه والمملكة وشعبها بخير وازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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