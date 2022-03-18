خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين

الرياض ـ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح.

وسأل رئيس دولة فلسطين الشقيقة المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والسلامة والعمر المديد، وأن يحفظه والمملكة وشعبها بخير وازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.