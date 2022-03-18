جناح وطني إبداعي للمملكة في بينالي البندقية

الرياض – البلاد

تشارك المملكة في الدورة 59 من بينالي البندقية للفنون الذي سيقام تحت شعار “The Milk of Dreams” خلال الفترة من 23 أبريل إلى 27 نوفمبر 2022م، بجناح إبداعي تُشرف عليه هيئة الفنون البصرية، ويشارك فيه الفنان مهند شونو، و القيّم الفني ريم فضّة، ومساعد القيم الفني روتانا شاكر.

وجرى تصميم الجناح السعودي بتكليف من هيئة الفنون البصرية وبمحتوى يعكس المشهد الإبداعي المتطور الذي تعيشه المملكة.

وفي هذا الصدد، أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن الجناح الوطني للمملكة في بينالي البندقية للفنون 2022 سيسلط الضوء مرة أخرى على المواهب البارزة للمجتمع الإبداعي داخل المملكة، مضيفة أن بينالي البندقية للفنون بقيمته العالية وبحجم الجماهير الدولية التي يستقطبها، يُمثل فرصة فريدة للاحتفاء باللغة المشتركة للإبداع وإبراز الأصوات السعودية الناشئة.

ويقدم العمل الفني في الجناح السعودي مضامين إبداعية وفق مفهوم فلسفي مرتبط بالطبيعة، وما يمكن أن تقدمه للإنسان.

ويُقام بينالي البندقية للفنون في دورته المقبلة تحت شعار “The Milk of Dreams” المستوحى من كتاب للأطفال من الخمسينيات للفنانة السريالية ليونورا كارينغتون.

وتعكس مشاركة المملكة في بينالي البندقية حضورها المتنامي على الصعيد الثقافي الدولي، وتطور فنونها البصرية الإبداعية في ظل النهضة التي يعيشها القطاع الثقافي السعودي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 بمستهدفاتها الثقافية الداعمة للإبداع والمبدعين السعوديين في جميع المجالات.