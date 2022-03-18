الرياضة

الشباب يتعثر والطائي ينتزع تعادلا ثمينا

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1443 هـ      18 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
تصوير- معزي السويدي
تعثر فريق الشباب بتعادله مع الطائي (2-2) في الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل.

تقدم الشباب في الشوط الأول بهدف نجمه البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 39، وعادل الطائي النتيجة مطلع الشوط الثاني بواسطة البرازيلي الآخر دينر غوميز (د 51).

وعاد جونيور ليمنح الشباب التقدم مجددا (د 69) لكن الأرجنتيني فيغيروا عادل النتيجة (د 78)، ليرفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما بات رصيد الطائي 27 نقطة في المركز الـ 11.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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