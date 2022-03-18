الشباب يتعثر والطائي ينتزع تعادلا ثمينا

جدة – هلال سلمان
تصوير- معزي السويدي
تعثر فريق الشباب بتعادله مع الطائي (2-2) في الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل.
تقدم الشباب في الشوط الأول بهدف نجمه البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 39، وعادل الطائي النتيجة مطلع الشوط الثاني بواسطة البرازيلي الآخر دينر غوميز (د 51).
وعاد جونيور ليمنح الشباب التقدم مجددا (د 69) لكن الأرجنتيني فيغيروا عادل النتيجة (د 78)، ليرفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما بات رصيد الطائي 27 نقطة في المركز الـ 11.