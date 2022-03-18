الاتحاد يسقط الحزم بثلاثية ويصل للنقطة 60

جدة- هلال سلمان
تصوير- سلطان منصور
عزز فريق الاتحاد صدارته بفوز كبير على الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قدم الحزم أداء جيدا في الشوط الأول حيث حافظ على نظافة شباكه بل صنع بعض الخطورة في الهجمات المرتدة.
وفي الشوط الثاني، أجرى كونترا مدرب الاتحاد بعض التغييرات التي حسنت أداء فريقه ليتقدم بهدف مهند الشنقيطي في الدقيقة 66، ثم صنع البديلان عبدالرزاق حمدالله وكورونادو ومعهما عبدالعزيز البيشي خطورة كبيرة على مرمى الحزم، لينجح الهداف المغربي حمدالله بتأمين فوز (العميد) بهدفين أولهما بتسديدة زاحفة (د 86) والآخر بلعبة خلفية (د 96).
ليرفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة، ويتعقد موقف الحزم في المركز الأخير بـ 14 نقطة.