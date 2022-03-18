أمراء يرفعون التهنئة لخادم الحرمين وسمو ولي العهد: حفظكم الله للإسلام عزاً وقائداً لمملكتنا الغالية بحكمتكم الرشيدة ومواقفكم السديدة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.



وقال سموه: أرفع لمقاكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أسمى التهاني بمناسبة مغادرة مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء الفحوصات الطبية، فحمدًا لله على سلامتكم يا سيدي.. سائلين الله، عز وجل، أن يطيل في عمركم. حفظكم الله للإسلام عزًا وللمسلمين عونًا، وللحرمين الشريفين خادمًا، وقائدًا لمملكتنا الغالية بحكمتكم الرشيدة ومواقفكم السديدة.



كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين، عقب مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية له -حفظه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال سمو أمير منطقة الرياض في برقية رفعها: “أرفع التهنئة باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لكم -رعاكم الله- سيدي. داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية”.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سائلاً الله، العلي القدير، أن يديم عليه وعليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم.



ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله ورعاه – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى أمس الأول، الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد عن سعادته الغامرة والفرح الاستثنائي، بعد أن تكللت الفحوصات التي أجراها- يحفظه الله – بالنجاح، مشيراً إلى أن سعادته لا تختلف عن سعادة أي مواطن ومواطنة، وهم يرون خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى سالماً معافى.

وأكد سموه أن خادم الحرمين الشريفين يحظى بقدر هائل من الحب والتقدير والود من أبنائه الذين يبادلهم ـ حفظه الله ـ الحب بالحب، من منطلق الوفاق والتلاحم والتعاضد الدائم الذي يميز العائلة السعودية الكبيرة، والتفاف الشعب حول قيادته.

وقال سموه:” إنه ليوم مبارك، نهنئ فيه أنفسنا نحن السعوديين، ونحن نرى قائدنا يرفل في ثوب الصحة والعافية، وأدعو الله أن يطيل في عمره، ويجعله ذخراً لشعبه، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للمملكة أمنها وقادتها من كل مكروه، إنه سميع مجيب”.



كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وسأل سموه، المولى القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمده بعونه وتوفيقه، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يُمتِّعَ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.



ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإجراء بعض الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال سموه: “أبناؤكم سيدي تغمرهم الفرحة بما مَنَّ الله عليكم من صحة وعافية بعد نجاح الفحوصات الطبية وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب العافية وأكاليل السعادة تطوقكم، ودعواتهم لكم سيدي أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه.

كما رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله.

وقال سموه: نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير، أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يكلأَه برعايته وأن يمده بعونه وتوفيقه.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية المولى، عزَّ وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد الأمين.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي، بعد أن أجرى – أيده الله – بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال سموه: “نحمد الله أن مَنَّ علينا سبحانه بخروج سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من المستشفى سالمًا معافى، سائلاً المولى، عزَّ وجل، أن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه – أيده الله- ذخراً لأبنائه المواطنين. إنه سميع جواد كريم”.



كما رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال سموه : “حمدًا لله على سلامتكم مولاي.. أمدَّكم الله بطول العمر، وأدام عليكم الصحة والعافية، وأقر أعيننا برؤيتكم في خير وهناء.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته – أيده الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال سموه: “يشرفني ويسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مغادرتكم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجريتم – حفظكم الله – بعض الفحوصات الطبية، مبتهلين إلى المولى سبحانه أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يديمكم ذخراً للوطن وأبنائه، وأن يمدكم بالعمر المديد وأنتم تنعمون بالصحة والعافية”.

وسأل سمو الأمير بدر بن سلطان -الله تعالى- أن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته ورفعته في ظل قائده خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقب مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإجراء بعض الفحوصات الطبية له -حفظه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

ودعا سموه الله العلي أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية ويديمه عزاً للإسلام والمسلمين.

كما رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض: أرفع التهنئة لسموكم بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- داعياً المولى -عز وجل- أن يديم عليه وعليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم.