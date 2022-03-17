14.4 مليار ريال أرباح الكهرباء

الرياض – البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نتائجها المالية لعام 2021، التي أظهرت أداءً مالياً عكس تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة، والمقرة في شهر نوفمبر من عام 2020م، وكذلك تحسن الطلب على الطاقة الكهربائية الذي جاء مدفوعاً بالتعافي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت الشركة أن الإيرادات التشغيلية بلغت 69.3 مليار ريال، مقارنة بـ 68.7 مليار ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي الربح 20.5 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليارات ريال للعام السابق، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 17.6 مليار ريال، مقارنة بـ 7.7 مليارات ريال للعام السابق، وبلغ صافي الربح 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ 3.02 مليارات ريال للعام السابق.

كما بلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليارات ريال) لعام 2021م مبلغ 6.7 مليارات ريال، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال للعام السابق.

ونتيجة لذلك، بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021م، مقابل 0.50 ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق وهو ما يمثل نمو قدرة 4.8%.