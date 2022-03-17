106 مصانع جديدة تبدأ الإنتاج

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.339 تريليون ريال بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير الماضي، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وكشف تقرير بالنشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر يناير، عن بدء الإنتاج في 106 مصانع جديدة ، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للشهر نفسه بإجمالي 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا.

وأوضحت النشرة الشهرية المؤشرات التعدينية، أن عدد الرخص السارية في القطاع بلغ 1,989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير من العام 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين”؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين، للتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.