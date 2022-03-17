«ياسمين جازان» يتألق في «إكسبو دبي»

البلاد ـ خالد بن مرضاح

أبرز جناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» طرق صناعة أطواق وعقود وأساور الورد، والروائح والنباتات العطرية المختلفة، من خلال فعالية « ياسمين جازان «، التي ركزت على أماكن نمو النباتات والزهور التي تستخدم زيوتها في تركيبات العطور والبخور.

وأكدت إحدى المشاركات في فعالية « ياسمين جازان « أن صناعة أطواق الورد من الياسمين أو ما يعرف محلياً باسم الفل يشكل جزءاً من الموروث الاجتماعي في جازان، فهو لا يغيب عن الحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية، والمزود ببعض الإكسسوارات وقطع الذهب.

وتتعدد أنواع أطواق وعقود « الياسمين « في جازان فهناك: الرصاص، والكبش، والمورد، والمبروم، كما يعتني المزارعون في جازان بزراعة الياسمين والفل في فصل الربيع مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يزداد إنتاجهما في فصل الصيف، وكذلك اهتمام النساء بزراعتهما في داخل البيوت ومداخلها وأسوارها لما يتميزان به من رائحة عطرية زكية. يذكر أن الياسمين يدخل أيضاً في صناعة البخور والعطور، ويعرف باسم « البخور الجازاني « لما يتمتع به من رائحة مميزة، كما يستخدم في تركيبة العديد من مواد التجميل.