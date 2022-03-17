نمو قياسي للاقتصاد السعودي في الربع الرابع

جدة – البلاد

يواصل الاقتصاد السعودي تأكيد قوته وتنويع مصادر استدامته ، محققا أفضل معدلات للنمو منذ 6 سنوات ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021م بنسبة (6.7 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020م، وبنسبة 4.1 % في عام 2015 ، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي السنوي ارتفاعا بنسبة (3.2 %) لعام 2021م ارتفاعًا مقارنةً بالعام السابق 2020م.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها ربع السنوية ومؤشرات الحسابات القومية ، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (10.8 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي عن عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (0.2 %) مقارنة بالعام السابق 2020م.

وأعلنت النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (4.9 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.2 %) مقارنة مع العام السابق 2020م.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقتين:

– طريقة الإنتاج، وهي عبارة عن إجمالي الإنتاج مطروحًا منه جملة الاستهلاك الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية مضافًا إليه صافي الضرائب على المنتجات.

– طريقة الإنفاق، وهي عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والتكوين الرأسمالي الإجمالي، وصافي الصادرات (الصادرات مطروحًا منها الواردات).

أما التعديلات الموسمية، فهي عملية إحصائية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية.