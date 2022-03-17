مذكرة تفاهم بين “الجامعة العربية المفتوحة” و “التدريب التقني”

البلاد : متابعات

وقعت الجامعة العربية المفتوحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مذكرة تفاهم بحضور معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ورئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني.

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التكامل بين الجامعة العربية المفتوحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال تطوير آلية التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات الجامعية والتقنية في التخصصات المتوافقة، إضافة إلى تبادل الخبرات من القوى البشرية والتنسيق حيال التخصصات التي يطلبها سوق العمل والتعاون في مجال الموهبة والابتكار.

وقال رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني:” أن توقيع مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية بما يخدم الطلاب والطالبات وقطاع التعليم العالي بشكل عام، كما نسعى من خلال هذه الإتفاقية إلى تطوير برامج تهدف إلى استقطاب طلاب وطالبات التدريب التقني والمهني الراغبين في إكمال دراستهم”.

وأضاف الشهراني:” تساهم هذه الاتفاقية في الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية والإدارية، إضافة إلى تبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الطرفين, ويأتي ذلك ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 في برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تعكس استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية تطوير قدرات المواطنين وتحضيرهم للمستقبل لاغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة في سوق العمل”.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.