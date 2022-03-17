مجلس التعاون الخليجي يستضيف مشاورات يمنية لحل الأزمة في 29 مارس

الرياض : غدير الطيار

أعلن الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، استضافة مشاورات يمنية يمنية لإنهاء حالة الحرب والانتقال إلى السلام.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحفي بالرياض، إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية-يمنية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلى هذه المشاورات.

وأكد الحجرف أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في تقديم الدعم لليمن وموقفه من الأزمة ثابت، ويبذل جهوداً مستمرة لإنهائها، مضيفاً: «ما نقدمه ليست مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين».

وأضاف أن المشاورات اليمنية – اليمنية التي ستكون برعاية المجلس تهدف لفتح الممرات الإنسانية وحماية النسيج المجتمعي وتعزيز التعاون وتحقيق السلام والاستقرار، مبيناً أنها ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية.

وأعرب الحجرف عن أمله في استجابة جميع الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون واغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام والاستقرار، حاثاً إياها على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات، منوهاً إلى أن دعوات المشاورات اليمنية سترسَل إلى الجميع وستُعقد بمن يحضر.