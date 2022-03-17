الأولى الرياضة قدامي الشرقية يواجهون مخضرمي الأحساء في يوم تكريم الرياضيين

الدمام-حمودالزهراني

يواجه نجوم الشرقية القدامى نجوم الأحساء المخضرمين في لقاء استعراضي يجمع نجوم الجيل والعصر الذهبي الذين ساهموا في تحقيق إنجازات رياضية للوطن ولأنديتهم على المستوى المحلي والخليجي والعربي والقاري والدولي. وذلك في ليلة تكريم الرياضيين في الاحتفال الذي تقيمه وتنظمه جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية في الاحتفال الذي سيقام الجمعة 25 من مارس الجاري، على صالة نادي النهضة بالدمام. حيث سيقام لقاء رياضي استعراضي سيجمع نجوم المنطقة الشرقية المخضرمين أمام نجوم الأحساء المخضرمين في مواجهه سيشارك فيها عدد من النجوم المميزين في احتفال وضعت له اللجنة المنظمة لها برنامجا متكاملا وفقرات رياضية متنوعة.