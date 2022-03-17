زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع النمسا

الرياض – البلاد

اختتمت الدورة الثامنة للجنة السعودية النمساوية المشتركة أعمالها، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزيرة شؤون الرقمنة والاقتصاد النمساوية الدكتورة مارجريت شرامبوك.

وتبادل الجانبان عددًا من العروض التقديمية حول أبرز أوجه وقطاعات التعاون الاقتصادي المشترك، ووجهات النظر حول سُبل تنمية التجارة الثنائية ونمو حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتبادل الخبرات والحث على تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين من القطاعين العام والخاص، وإقامة مشاريع مشتركة وإزالة أي عقبات قد تحول دون ذلك.

وفي مجال البنية التحتية والنقل، أكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية في قطاع الطيران بين البلدين، وتم الاتفاق على إجراء مفاوضات ثنائية لمناقشة اتفاقية خدمات جوية جديدة خلال شهر مايو القادم.

ودعا الجانب السعودي، الجانب النمساوي لاستكشاف فرص الاستثمار المختلفة في النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث أبدى الجانب السعودي اهتمامه بالتواصل مع الهيئة المسؤولة عن جذب وترويج الاستثمار في النمسا ممثلة في وكالة الأعمال النمساوية للحصول على معلومات حول فرص الاستثمار في النمسا.