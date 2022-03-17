صحة و عافية تعرف على أفضل الأطعمة للصحة العقلية!

نصحت البروفيسور أوما نايدو ، طبيبة نفسية تغذوية وأيضا خبير في أمراض المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن بعض الاطعمة تلعب دورا بارزا في الصحة العقلية السليمة، مشددة على ارتباط الغذاء بالدماغ. ومن أهم الأطعمة التي نصحت بها كالتالي: 1/ البهارات والتوابل حيث أنها تساعد الدماغ على محاربة الجذور الحرة الضارة ، التي من الممكن أن تتلف الأنسجة ومن أهما الكركم الذي يساعد في تقليل التوتر والقلق والزعفران لانه يساهم في تقليل التوتر والقلق، والزعفران الذي يخفف من أعراض الاكتئاب. 2/ الأطعمة المخمرة : على غرار الزبادي والملفوف المخلل .. فهي تحد من التوتر وتحسن المزاج. 3/ الشكولاتة الداكنة: تساعد على تكوين الغطاء الذي يحمي الخلايا العصبية ويساعد على التحكم في تركيب المواد الكيميائية والمسارات الكيميائية التي تدخل في الحالة المزاجية. 4/ الأفوكادو: يلعب دورا في علاج الاكتئاب من خلا المغنيزيوم. 5/ المكسرات: تساعد في تحسين أداء العقل والذاكرة. 6/ الخضروات الورقية الخضراء: تحمي من الخرف.