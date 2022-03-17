النصر يتخطى الفيحاء ويستعيد المركز الثاني بدوري المحترفين

متابعة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي
استعاد فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه فريق الفيحاء، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.
شهدت الدقيقة (44) طرد لاعب الفيحاء، محمد أبوسبعان بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب النصر ماشاريبوف.
وانتهت نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين بعد ضياع عدد من الفرص.
في الشوط الثاني، بدأ النصر بهجوم ضاغط على مرمى الفيحاء في محاولة لاستغلال النقص العدد وتسجيل هدف التقدم.
وأجرى مدرب نادي الفيحاء، رازوفيتش، تبديلًا بنزول علي الزقعان وخروج باناجيوتيس تاختسيديس في الدقيقة “64”.
فيما لجأ مدرب النصر، مجيل روسو للدفع بخالد الغنام بدلًا من منصور الشمري عند الدقيقة “66”.
وحاول روسو تنشيط الناحية الهجومية ودفع بالثنائي، عبدالفتاح عسيري وجوناثان رودريجيز على حساب تاليسكا وفينسنت أبو بكر في الدقيقة “73” من عمر المباراة.
ونجح محترف النصر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في تسجيل هدف التقدم لفريقه عندالدقيقة “74” بعد تسديدة قوية سكنت شباك الفيحاء.
ودفع مدرب الفيحاء، رازوفيتش بالثلاثي مالك عبدالمنعم ويوسف الحربي وأكسندر ترايموفسكي بدلًا من سلطان مندش ورامون لوبيز ومحمد البقعاوي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر، جلال الدين مشاريبوف، ولكنه عاد وألغاها واكتفى بالبطاقة الصفراء عقب الرجوع لتقنية الفيديو.
وبهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 30 في المركز الثامن.