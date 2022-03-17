الإقتصاد

الفنادق تقود ارتفاعات الدفع الإلكتروني

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1443 هـ      17 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في حوالي 10.81 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس الحالي ، مقارنة بنحو 12.02 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 135.4 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “الفنادق” المرتفع بنسبة 18 %، وقطاع الملابس المرتفع بنسبة طفيفة قدرها 0.4 %.
وتصدر قطاع “الأطعمة والمشروبات” القطاعات المنخفضة بنسبة 21 %، تلاه قطاع “الاتصالات” بنسبة 20 %، ثم قطاع “الصحة” بنسبة 17 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.6 مليار ريال تمثل 15 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.5 مليار ريال.
وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.4 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.71 مليار ريال.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في الأنشطة الخدمية ومراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات وغيرها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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