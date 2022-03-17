الفنادق تقود ارتفاعات الدفع الإلكتروني

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في حوالي 10.81 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس الحالي ، مقارنة بنحو 12.02 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 135.4 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “الفنادق” المرتفع بنسبة 18 %، وقطاع الملابس المرتفع بنسبة طفيفة قدرها 0.4 %.

وتصدر قطاع “الأطعمة والمشروبات” القطاعات المنخفضة بنسبة 21 %، تلاه قطاع “الاتصالات” بنسبة 20 %، ثم قطاع “الصحة” بنسبة 17 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.6 مليار ريال تمثل 15 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.5 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.4 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.71 مليار ريال.

وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في الأنشطة الخدمية ومراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات وغيرها.