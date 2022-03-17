الأمير خالد الفيصل يتوِّج الفائزين في الحفل الختامي لروزنامة سباقات الخيل

جدة- البلاد
توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين في الحفل الختامي، وذلك بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة.
وشهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى، تمثلت في كأس الأمير خالد الفيصل للخيل العربي، وشوط كأس ودرعي وزارة الدفاع، وشوطي كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:
الشوط الأول على درع وزارة الدفاع ومسافته 1400 متر لخيل الإنتاج – مفتوح -أفراس -فاز به الفرس شيومة لإسطبل الشيناوي.
الشوط الثاني على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ومسافته 1600 متر لخيل الإنتاج – مفتوح -فاز به الجواد مدهالة للمالك وليد بكر سامبو.
الشوط الثالث على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ومسافته 1600 متر لخيل الإنتاج والمستورد – مفتوح -فاز به الجواد هيدن سبيل للمالك تركي بن نايف الذويبي.
الشوط الرابع على درع وزارة الدفاع ومسافته 2000 متر لخيل الإنتاج – لم تربح -فاز به الجواد ضياء الحق للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي.
الشوط الخامس على كأس وزارة الدفاع ومسافته 2000 متر لخيل الإنتاج – مفتوح الدرجات -فاز به الجواد ناش للمالك حميد بن حمد الحربي.
على كأس الأمير خالد الفيصل ومسافته 2000 متر- للخيل العربية – مفتوح – وفاز به الجواد أيهم عذبة للمالك خالد فهد الحوشان.