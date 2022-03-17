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أسبوع الموهبة والإبداع في الكلية الجامعية بالداير الداير

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1443 هـ      17 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 بني مالك ـ البلاد

نظمت وحدة النشاط الطلابي في الكلية الجامعية بالداير بني مالك أمس , فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، وذلك تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2022, وبهدف استكشاف القدرات والمجالات الإبداعية وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي مستهدفة الطالبات الموهوبات في مجالات فنية عدة.

وانطلق البرنامج بتعريف عن الإبداع والسمات الشخصية للمبدع، كما تضمنت الفعاليات تقديم ورش عمل، إضافة إلى التعريف باليوم الخليجي للموهبة والإبداع وأهدافه، وورشة بعنوان “التفكير و الإبداع” ومعرض فني شمل ثمانية أركان مختلفة شملت التراث الجيزاني، والطباعة، والإكسسوارات، والتصاميم والعروض التقديمية، والتجميل، والإبداع في مجال ريادة الأعمال، وتصميم الفيديوهات، والرسم التشكيلي والخط العربي.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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