“متمم” يناقش أثر التصنيف الائتماني على صندوق الاستثمارات العامة

الرياض : البلاد

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، غدا لقاء افتراضيًا بعنوان: “صندوق الاستثمارات العامة والتصنيف الائتماني”، تزامنا مع حصول الصندوق على نتائج مرتفعة لأول مرة من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني.

ويستضيف اللقاء مدير إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري بقسم التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة عبد الله شاكر ، و العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي ، ويديره أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد الدكتور شجاع البقمي، لمناقشة عدد من المحاور أبرزها أثر التصنيف الائتماني على نمو اقتصاد المملكة عالميا، وحجم استثمارات الصندوق داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى دوره في نمو وتحول الاقتصاد السعودي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها، انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز “متمم” على تويتر@CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.