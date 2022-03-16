مانشستر سيتي يحسم صفقة هالاند.. ماذا حدث؟

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند بحسب ما نشرته يومية “BILD” الألمانية الأربعاء.

وقالت اليومية المرموقة إنها حصلت على معلومات تفيد باتفاق نهائي ثلاثي بين إدارتي مانشستر سيتي وبورسيا دورتموند، وممثلي اللاعب هالاند.

انحسرت المنافسة لضم هالاند في مانشستر سيتي بعد أزمة تشيلسي الأخيرة، وتراكم ديون برشلونة، وتوجيه ريال مدريد أنظاره فقط ناحية مبابي.

تفاصيل عقد هالاند مع مانشستر سيتي

بحسب التقارير الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي عرض عقدًا يمتد لـ7 مواسم على هالاند وراتب أسبوعي يبلغ نحو 480 ألف يورو في الأسبوع الواحد.

فيما سينال نادي بوروسيا دورتموند مبلغ 100 مليون يورو نظير إتمام الصفقة، أما وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا فلن تقل عمولته عن 10 مليون يورو.

ينشط هالاند رفقة دورتموند منذ شتاء 2020 عندما وفد من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ وقتها 20 مليون يورو.

وسجّل هالاند (21 عامًا) بقميص دورتموند 80 هدفًا من 80 مباراة خاضها مع الفريق بكل البطولات، فضلًا عن تقديم 21 تمريرة حاسمة إلى زملائه.