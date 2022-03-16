طريقة عمل ميني كيك جوز الهند الهش بمربي المشمش

لمحبي جوز الهند وصفة غنية بنكهة جوز الهند

المقادير اللازمة

نصف كوب جوز هند

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

كوب ونصف دقيق

كوب سكر ناعم

نصف كوب سمن

قليل من روح جوز الهند

مربي مشمش

طريقة العمل

يخفق البيض والفانيليا والسكر حتي نحصل علي خليط ناعم ويتضاعف حجمه

يضاف له روح جوز الهند والسمنة ويخفق

ثم يضاف لهم البيكينج بودر والدقيق وجوز الهند ويقلب المزيج جيدا

ثم يوضع في قوالب مافن بها ورق زبدة

ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو حتي تمام النضج

تخرج وترفع من القوالب

تدهن جيداً بمربي المشمش وتغطي بجوز الهند المبشور

وتقدم