المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ميني كيك جوز الهند الهش بمربي المشمش

نيفين عباسaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي جوز الهند وصفة غنية بنكهة جوز الهند

المقادير اللازمة

نصف كوب جوز هند
4 حبات بيض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة كبيرة فانيليا
كوب ونصف دقيق
كوب سكر ناعم
نصف كوب سمن
قليل من روح جوز الهند
مربي مشمش

طريقة العمل

يخفق البيض والفانيليا والسكر حتي نحصل علي خليط ناعم ويتضاعف حجمه
يضاف له روح جوز الهند والسمنة ويخفق
ثم يضاف لهم البيكينج بودر والدقيق وجوز الهند ويقلب المزيج جيدا
ثم يوضع في قوالب مافن بها ورق زبدة
ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو حتي تمام النضج
تخرج وترفع من القوالب
تدهن جيداً بمربي المشمش وتغطي بجوز الهند المبشور
وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *