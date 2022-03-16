طريقة عمل تارت الكريمة بالموز

المقادير اللازمة

ربع ملعقة صغيرة ملح

1/2 نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

عجينة فطيرة مبردة

4 بيضات كبيرة

جرام سكر 100

30 جرام نشاء ذرة

480 جرام حليب كامل الدسم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 حبات موز ناضج

1 1/2 كوب كريمة ثقيلة

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

طريقة العمل

يسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية

يفرد طبق فطيرة 23 سم بعجين الفطيرة

يوخز العجين بالشوكة

تبطن العجينة بورق شمع ثم تملأ بحبوب الخبز

ضعي طبق الفطيرة على صينية خبز

اخبزيها لمدة 10 دقائق أو حتى تتماسك المعجنات

انزعي الورق والفاصوليا وخزي العجين مرة أخرى

اخبزيها لمدة 10 دقائق أخرى حتى تصبح المعجنات ذهبية اللون

انقليها إلى رف سلك واتركيها لتبرد.

في هذه الأثناء اخفقي صفار البيض والسكر ونشا الذرة والملح معًا جيدًا في قدر متوسطة الحجم حتى يصبح المزيج أصفر باهت

اخفقيه مع الحليب الساخن والفانيليا

يطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يتماسك ويبدأ في الغليان

اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة واتركيه يطهى برفق مع التحريك لمدة دقيقتين

صفيها من خلال غربال سلكي في وعاء

واضغط بقطعة غلاف بلاستيكي على السطح واتركيها تبرد.

قطعي الموز إلى شرائح رفيعة واخلطيه بعصير الليمون

انثريها في الفطيرة

ثم ضعي الكاسترد فوقها

يغطى بغلاف بلاستيكي

يوضع في الثلاجة حتى يبرد لمدة ساعتين على الأقل

اخفقي الكريمة والسكر حتى تتشكل قمم صلبة

يوزع فوق الحشوة ويقدم مبرداً