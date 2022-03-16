رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض

الرياض : واس

وصل دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم , في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندربن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق ) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري .