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رئيس الوزراء البريطاني يصل الرياض

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1443 هـ      16 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

وصل دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم , في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندربن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق ) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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